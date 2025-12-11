Clash OM : Lourdes accusations contre De Zerbi et Longoria

Chancel Mbemba a une nouvelle fois dévoilé les circonstances de son départ de l’OM. Le président Pablo Longoria et l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi sont directement visés.

OM : Chancel Mbemba accuse Pablo Longoria et De Zerbi

Sa dernière année à l’Olympique de Marseille fût un calvaire. Chancel Mbemba avait été écarté de l’équipe pro sans disputer le moindre match. Cette mise à l’écart brutale, il l’impute directement à la direction et au staff de l’OM.

Chancel Mbemba a clairement désigné le président Pablo Longoria et Roberto De Zerbi comme les responsable de cette décision drastique. « Ce n’est pas moi qui ai décidé de ne pas jouer, c’est le coach, le président. Ce sont ces deux personnes-là qui décident. Mais moi, je continue à rester professionnel, je travaille », a-t-il répondu au média Carré.

À voir

Mercato FC Nantes : C’est officiel, Kita vire Luis Castro !

Lire aussi : Scandale à l’OM : Chancel Mbemba craque et fait des aveux

Le capitaine de la RDC était très frustré de sa relégation à l’OM. Mais il est resté « professionnel ». Le plus dur pour lui ? « De rester à la maison. Tu ne joues pas. Moi, j’ai accepté tout ce que le club m’a dit, parce que j’avais un contrat avec le club. »

Une plainte pour harcèlement moral

Le point de friction a visiblement été le refus de Chancel Mbemba de renouveler son contrat à Marseille. Suite à cela, le capitaine congolais a été envoyé dans le loft aux côtés de Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. Ceux-ci ont depuis quitté le navire OM.

Chancel Mbemba évolue actuellement au LOSC. Mais il digère difficile les circonstances de son départ de l’Olympique de Marseille. Ses propos font écho à la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée contre son ancien club. Cette affaire s’est donc transformé en conflit devant les tribunaux.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Pluie d’argent, un joli pactole tombe dans les caisses !

À voir

PSG : Ayyoub Bouaddi fixe un rendez-vous pour son transfert

Mercato OM : Accord trouvé, un buteur arrive !

Taupe à l’OM : Un joueur du Stade Rennais visé !