Mercato PSG : Luis Enrique annonce du lourd pour l’hiver !

Après le match nul frustrant contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions, mercredi soir, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a fait une annonce fracassante sur le prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique attend des renforts cet hiver

Assez discret lors du dernier mercato d’été avec simplement trois recrues, notamment les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier ainsi que le défenseur central Ilya Zabarnyi, le PSG entend bien se rattraper durant la période recrutement de janvier. Avec les blessures de plus en plus récurrentes au sein de l’effectif de Luis Enrique, les dirigeants pourraient mettre la main à la poche afin d’attirer de nouveaux visages dans les semaines à venir.

D’ailleurs, après le match nul face à l’Athletic Bilbao mercredi soir, à l’occasion de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris SG a publiquement avoué que de nouveaux joueurs pourraient effectivement rejoindre son groupe cet hiver.

« Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à recruter ou à quelques possibilités », a reconnu Luis Enrique après la rencontre à San Mamés. À en croire le site spécialisé PSG Inside Actus, les dirigeants du club de la capitale visent en priorité un défenseur central, un milieu de terrain défensif et un ailier polyvalent capable de percer les défenses adverses.

Pour le premier poste, le profil de Tylel Tati plaît à Luis Campos et Luis Enrique, mais le FC Nantes réclame au moins 50 millions d’euros pour son joyau français de 17 ans. Au milieu de terrain, Ayyoub Bouaddi (18 ans) pourrait faire l’objet d’un accord avec le LOSC cet hiver avant d’être laissé en prêt jusqu’au terme de la saison.

Devant, la piste menant à Rodrigo Mora (18 ans) du FC Porto serait toujours d’actualité. Mais le club portugais attendrait au moins 70 millions d’euros pour laisser partir le jeune international portugais.