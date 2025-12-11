PSG : Ayyoub Bouaddi fixe un rendez-vous pour son transfert

Fortement pressenti au PSG lors du mercato de janvier, Ayyoub Bouaddi a récemment prolongé son contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2029. Toutefois, le milieu de terrain français n’écarte rien pour l’été prochain.

Mercato PSG : Ayyoub Bouadd justifie sa prolongation au LOSC

Profitant d’une interview accordée au quotidien L’Équipe, Ayyoub Bouaddi a justifié sa prolongation surprise avec le LOSC la semaine passée. L’international espoir français explique son choix, alors que le Paris Saint-Germain était intéressé pour le recruter durant l’hiver.

Plusieurs médias ont annoncé avec insistance que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, voulait conclure le transfert en janvier contre un chèque de 40 millions d’euros avant de prêter le joueur de 18 ans à son club formateur dans la foulée. Mais le natif de Senlis a surpris tout le monde en choisissant de parapher un nouveau bail en faveur des Dogues.

« Une continuité logique » et « un signe de remerciement » envers le club lillois comme il l’a expliqué dans sa sortie médiatique. « Mon choix ? Car c’est celui qui me correspondait le mieux. Ici, on sait qu’il y a un bon encadrement, que ça travaille très bien. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis de là, et pour moi, j’ai choisi le meilleur projet.

La proximité avec Creil a joué aussi pour mes parents, car je suis parti jeune. Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Mes parents m’ont donné mes valeurs et mes principes. Pour moi, le goût du travail vient de l’éducation aussi », a confié Ayyoub Bouaddi. Pour autant, le protégé de Paulo Fonseca ne ferme pas forcément la porte au PSG l’année prochaine.

Ayyoub Bouaddi : « Tout est possible »

Malgré sa récente prolongation, Ayyoub Bouaddi est bien conscient qu’il ne va pas s’éterniser dans le Nord de la France. Selon les dernières rumeurs, Olivier Létang, le président du LOSC, serait ouvert au départ de son joyau français, mais réclamerait désormais au moins 50 millions d’euros. Mais un transfert semble plus plausible l’été prochain comme l’a, d’ailleurs laissé entendre le principal concerné.

« J’ai prolongé jusqu’en 2029 et l’année prochaine, c’est encore loin, je suis focalisé sur cette saison, où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j’en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer », a annoncé Ayyoub Bouaddi, fixant ainsi la date de son éventuel transfert pour l’été prochain.

Mais le Paris Saint-Germain devra s’attendre à une rude concurrence, puisque le Real Madrid, Arsenal, Manchester United, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich seraient aussi intéressés par le profil du crack lillois.

