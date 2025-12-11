Mercato Stade Rennais : Gros coup de froid pour Zongo

Le Stade Rennais subit un sale coup du RC Strasbourg. Les Alsaciens vont s’offrir Muhammad Zongo, une cible prioritaire des Rennais lors du prochain mercato hivernal.

Le Stade Rennais voulait attirer un crack né en 2009. Mais le RC Strasbourg a bougé plus vite et va accueillir la pépite dans les prochaines semaines. Après un début de saison un peu difficile, le Stade Rennais a réagi. L’équipe occupe provisoirement la 6e place et revient dans la course européenne. Cela ne détourne pourtant pas Habib Beye de son objectif : renforcer le groupe. Il sait que plusieurs départs se préparent.

Ces derniers jours, le nom d’un meneur de jeu circule au Roazhon Park. Il s’agit de Muhammad Zongo. Le Burkinabé, l’un des talents de sa génération, impressionne l’Europe depuis la Coupe du monde U17. Manchester United, City ou Chelsea se bousculaient déjà pour le recruter. Tous espéraient attirer ce milieu en pleine forme.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré envisage aussi de passer à l’attaque cet hiver. Au final, c’est BlueCo qui l’a obtenu. Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, pour soulager Marc Keller, le président du RC Strasbourg, a décidé d’envoyer le joueur directement en prêt à Strasbourg. Muhammad Zongo va donc s’aguerrir en Ligue 1 avant de découvrir la Premier League. À Rennes, on constate surtout que les arguments bretons n’ont pas suffi pour convaincre l’un des cracks de 2009.

