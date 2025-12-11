Mercato ASSE : Une piste idéale conseillée à Saint-Etienne

L’ASSE a fait d’Enzo Bardeli sa priorité pour ce mercato d’hiver. Laurent Batlles, ancien entraîneur des Verts, valide le profil du buteur de l’USL Dunkerque.

Mercato : Bardeli, le profil parfait pour combler le manque à l’ASSE

Face à la défection de Pierre Ekwah, l’ASSE a choisi Enzo Bardeli pour se renforcer cet hiver.

Doté de qualités techniques et surtout décisif, le milieu de terrain possède le profil idéal pour combler le manque au sein de l’équipe d’Eirik Horneland, selon Laurent Batlles, dans un entretien avec Evect.

« Je pense que ça manque un peu de valeur athlétique. Ce qu’ils avaient avec Pierre Ekwah, ils ne l’ont peut-être plus. Il leur faudrait aussi peut-être quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain parce qu’aujourd’hui, le seul qui marque des buts au milieu quasiment, c’est Florian Tardieu, sur coups de pied arrêtés essentiellement. Par exemple, ce que fait Enzo Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu », a indiqué l’ex-coach de l’AS Saint-Etienne.

Il faut un milieu décisif pour espérer la montée

Dans la lutte pour la montée en Ligue 1, le technicien français estime que l’équipe Stéphanoise a besoin de « milieux de terrain plus décisifs qu’ils ne le sont à présent ».

Pour rappel, Florian Tardieu est auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 16 matchs disputés en Ligue 2. À Dunkerque, Enzo Bardeli a inscrit 7 buts et a délivré 4 passes décisives en 15 matchs de championnat. Il est l’actuel meilleur buteur du club nordiste en Ligue 2.

