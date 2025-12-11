Coup de théâtre à l’OM : La venue de N’Golo Kanté relancée

Le mercato hivernal de l’OM réserve sans doute de grosses surprises. Alors qu’elle semblait au point mort, la piste menant à N’Golo Kanté repart en force avec de nouveaux arguments.

Mercato : L’espoir renait pour une arrivée de N’Golo Kanté à l’OM

L’OM ne prévoit pas de bouleverser son groupe cet hiver. L’objectif est surtout d’attirer une ou deux nouvelles recrues correspondant aux exigences de Roberto De Zerbi. Les recruteurs phocéens ont déjà entamé des discussions pour faire venir Jorge Carrascal de Flamengo. Et ce n’est pas terminé.

En plus d’Antoine Griezmann, le nom d’un autre champion du monde 2018 revient avec insistance à Marseille. Il est question de N’Golo Kanté. Le milieu défensif, dont le contrat expire en juin prochain avec Al-Ittihad, est la nouvelle coqueluche du mercato OM.

Lire aussi : INFO Mercato : Paris confirme pour N’Golo Kanté !

À voir

PSG : Les premières nouvelles de Marquinhos après Bilbao !

Son recrutement est vivement encouragé par des observateurs du club, à commencer par Byllel Ben Khelifa de La Minute OM. Ce dernier milite pour la venue de N’Golo Kanté plutôt qu’un nouveau numéro dix. Il estime que l’OM a besoin d’un « destructeur de contre avec une VMA hors norme ». Un rôle que l’international tricolore remplirait parfaitement.

Le Paris FC a jeté l’éponge

La source ajoute que N’Golo Kanté permettrait à l’équipe de De Zerbi d’avoir « un bloc encore plus haut et d’étouffer l’adversaire à la récupération ». Cette hypothèse prend de l’ampleur à Marseille. D’autant plus que le Paris FC a récemment jeté l’éponge pour l’ancien joueur de Chelsea. Al-Ittihad ayant bloqué son départ l’été dernier

Ce retrait des Franciliens pourrait indirectement bénéficier aux Olympiens. Cela ouvre la voie à une approche de l’OM, sachant que N’Golo Kanté sera libre de négocier avec le club de son choix cet hiver. Le joueur de 34 ans reste à un bon niveau de jeu en dépit de son âge avancé. Ses performances (16 apparitions cette saison) ont toujours convaincu Didier Deschamps de l’appeler en équipe de France.

Son énorme salaire en Arabie Saoudite (environ 25 millions d’euros par an) pourrait dissuader l’OM. Mais les dirigeants phocéens ont récemment prouvé leur capacité à conclure des deals inimaginables. De nombreux supporters rêvent donc de voir le dossier N’Golo Kanté aboutir.

Lire la suite sur N’Golo Kanté :

INFO Mercato : N’Golo Kanté répond à l’intérêt du Paris FC !

À voir

Mercato Stade Rennais : Gros coup de froid pour Zongo

Mercato : N’Golo Kanté à l’OM, des indices relancent le rêve

Mercato : N’Golo Kanté, grosse surprise du PSG après l’Euro ?