Mercato OL : Révélations choc sur un transfert de Lyon

Deux mois après le transfert de Georges Mikautadze de l’OL à Villarreal, les chiffres plus détaillés de la vente sont révélés.

Mercato : L’OL contraint de transférer Mikautadze à Villarreal

Contraint de renflouer les finances de l’OL, à la suite de la gestion catastrophique de John Textor, la nouvelle direction du club rhodanien a transféré Georges Mikautadze à Villarreal, dans les derniers instants du mercato d’été, précisément le 1er septembre 2025.

Dans le communiqué officialisant la vente de l’attaquant de Lyon, l’Olympique Lyonnais a indiqué que ce dernier est transféré pour un montant de 36 M€, dont 5 M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Mercato : Mikautadze rapporte 22 M€ à Lyon et 10 M€ au FC Metz

Un peu plus de deux mois après le départ de l’international Géorgien (41 sélections) en Espagne, Olympique-et-Lyonnais révèle les détails de la transaction. Selon le média spécialisé, l’OL n’a touché que 22,5 millions d’euros sur 32 millions d’euros de part fixe.

Une partie du montant est allée dans les caisses du FC Metz, club qui avait cédé Georges Mikautadze à Lyon, en juillet 2024. Les Messins avaient certes empoché 18,5 millions d’euros cash, mais ils avaient négocié un intéressement sur le futur transfert de l’avant-centre de 25 ans, dans son contrat.

À voir

Mercato PSG : Real, le futur club de Rodrygo se précise

En prenant en compte l’intéressement et les diverses contributions, le FC Metz a touché près de 10 millions du nouveau transfert de son ancien joueur, d’après les indiscrétions de la source. Evidemment, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait une grosse entrée de liquidités, puisqu’il avait investi près de 19 millions d’euros hors bonus, pour recruter Georges Mikautadze à Metz.