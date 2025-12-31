Mercato ASSE : Saint-Étienne face à 4 dossiers urgents

Dans sa quête d’un retour immédiat en Ligue 1, l’ASSE doit gérer quatre dossiers brûlants en fin de contrat. Entre prolongations possibles et ventes stratégiques, Kilmer Sports Ventures doit trancher rapidement.

Mercato ASSE : Brice Maubleu dans l’ombre d’un titulaire, Dennis Appiah, un latéral à reconquérir

Brice Maubleu, 35 ans, vit dans l’ombre de Gautier Larsonneur depuis son arrivée à l’été 2024. Avec un seul match disputé, un douloureux 4-0 en Coupe de France contre l’OM, le portier stéphanois sait que son temps de jeu reste limité. Pourtant, une prolongation d’un an pourrait l’intéresser, notamment si l’ASSE retrouve la Ligue 1. Son rôle de doublure, discret mais nécessaire, pourrait se poursuivre, à condition qu’il accepte de rester sur le banc et de jouer les remplaçants de luxe.

Lire aussi : Mercato ASSE : Un latéral stéphanois en route pour la Grèce

À voir

PSG : Le Qatar frappe fort avec une annonce inédite

Dennis Appiah, quant à lui, peine à retrouver la régularité. Barré par Joao Ferreira et Yvann Maçon, il n’a été titularisé que quatre fois sur sept matches disputés. Les blessures récurrentes ne facilitent pas sa situation. À 33 ans, sa prolongation semble incertaine. Les dirigeants stéphanois pourraient être tentés de laisser partir le latéral droit cet hiver, pour alléger l’effectif et se concentrer sur des profils plus jeunes et disponibles.

Dylan Batubinsika vers un départ de Saint-Etienne ?

Candidat à une vente depuis l’été, Dylan Batubinsika n’a pas su convaincre. Avec une seule titularisation et des concurrents comme Chico Lamba ou Mickaël Nadé, le défenseur central pourrait quitter Geoffroy-Guichard dès le mercato hivernal. Un départ permettrait à l’ASSE de récupérer un peu d’argent et de libérer un espace dans la défense, tout en renforçant la cohérence du groupe autour des joueurs réguliers.

Seul taulier des quatre, Florian Tardieu joue un rôle clé dans l’entrejeu. Titulaire lors des 17 matches de la saison, le milieu de 33 ans incarne la stabilité. S’il continue sur ce rythme et que Saint-Étienne monte en Ligue 1, une prolongation semble évidente. Tardieu pourrait être la pièce maîtresse de la reconstruction stéphanoise, à l’image d’un capitaine discret mais indispensable.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Un souci avec Lamba et Bernauer avant le Mans

ASSE : Bafé Gomis bientôt dirigeant à Saint-Etienne ?

À voir

Mercato : L’OM passe à l’offensive, un chèque de 20 M€ arrive

Mercato ASSE : Le nom d’un entraîneur libre associé à Sainté