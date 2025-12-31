Mercato OM : Marseille défie City pour un crack !

L’OM n’entend pas se laisser distancer sur le mercato des jeunes talents. Le club phocéen se positionne sur un crack croate déjà dans le viseur de Manchester City.

Mercato OM : Jagusic, la pépite croate qui fait tourner les têtes

Marseille aurait coché le nom d’Adriano Jagusic, jeune milieu offensif de 20 ans évoluant au Slaven Belupo. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le Croate attire les regards grâce à sa technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait constituer le prochain grand coup de l’OM.

Cependant, le chemin sera semé d’embûches. Le joueur est également courtisé par des géants européens comme le FC Barcelone et le RB Leipzig. Et puis, il y a le City Group, qui surveille ce dossier de près, prêt à séduire Jagusic avec l’argument imparable de Pep Guardiola et de la Premier League.

Marseille face à une concurrence XXL

L’OM semble déterminé à ne pas se laisser distancer sur cette piste. Après les pistes Sofiane Diop et Jorge Carrascal, le club cherche à renforcer son secteur offensif avec un profil jeune et prometteur. Jagusic correspond parfaitement à cette stratégie, capable de dynamiser le jeu marseillais tout en étant un investissement d’avenir.

Le défi reste immense : convaincre un jeune joueur suivi par des clubs à budgets quasi illimités. Mais Marseille a montré par le passé qu’il pouvait attirer des talents prometteurs et les transformer en stars européennes. La bataille pour Jagusic s’annonce passionnante et pourrait bien marquer le début d’un été agité sur le Vieux-Port.

