Mercato OL : Accord bouclé pour Dominguez ?

Mercato OL : Benjamin Domínguez attendu à Lyon cet hiver ?

La direction de l’OL pourrait frapper de jolis coups lors du mercato hivernal qui s’ouvrira officiellement dans quelques heures. En quête de renforts offensifs, les dirigeants lyonnais cibleraient un profil capable d’apporter de la percussion sur les ailes. Le tacticien des Gones, Paulo Fonseca a besoin de joueurs en pleine forme pour la seconde partie de la saison. L’objectif de Lyon est de valider le ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Après l’arrivée du crack auriverde Endrick, une nouvelle piste aurait ainsi été activée du côté de l’Italie. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’OL s’intéresserait à Benjamin Domínguez. L’ailier gauche argentin évolue actuellement à Bologne et montre petit à petit son potentiel. Il posé ses valises en Italie en 2024 en provenance de Gimnasia contre un chèque estimé à 4 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Sa valeur marchande grimpe déjà à cause des prétendants. Il est désormais évalué à 12 millions d’euros. Outre l’Olympique Lyonnais, l’AS Roma et River Plate sont chauds pour accueillir le natif de La Plata. Cette saison, Domínguez a disputé neuf rencontres toutes compétitions confondues et a servi une offrande. Une option sérieuse pour renforcer l’animation offensive des Gones.

