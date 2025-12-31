Mercato : L’OM passe à l’offensive, un chèque de 20 M€ arrive

L’OM accélère enfin avant même l’ouverture du mercato d’hiver. À la recherche d’un meneur de jeu capable d’illuminer le Vélodrome, le club phocéen s’apprête à sortir le chéquier.

Carrascal, la piste qui affole l’Europe

À Marseille, le mercato n’est plus un murmure mais un battement de cœur. Selon les informations d’Ekrem Konur, l’OM a transmis une première offre de 15 M€ à Flamengo pour Jorge Carrascal, milieu offensif colombien de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2029. Une proposition jugée insuffisante par le club brésilien, peu enclin à brader l’un de ses joyaux.

Car Carrascal ne manque pas de prétendants. Naples est entré dans la danse avec une proposition annoncée à 20 M€, montant qui change la physionomie du dossier. Wolverhampton observe aussi, prêt à dégainer un prêt avec option d’achat. L’Olympique de Marseille, lui, sait désormais le prix à payer pour frapper un grand coup.

Longtemps prudent, parfois trop, Marseille semble décidé à passer à l’offensive. Un chèque de 20 M€ est à l’étude pour rester dans la course et éviter de voir le dossier filer en Serie A. À ce prix-là, Marseille enverrait un signal fort : celui d’un club ambitieux, déterminé à se renforcer sans trembler. Le profil de Carrascal coche de nombreuses cases : créativité, percussion, expérience internationale. Un joueur capable de faire basculer un match… et de réconcilier le public marseillais avec le mercato hivernal.

En parallèle, Pablo Longoria continue d’élargir son champ de vision. Sofiane Diop, en manque de continuité à Nice, reste surveillé de près. Une option plus franco-française, mais tout aussi technique. Le dossier Lazar Samardzic pourrait aussi être relancé. L’été dernier, l’Atalanta avait refusé 20 M€. Marseille le sait : pour attirer un tel talent, il faudra convaincre sportivement… et financièrement.

