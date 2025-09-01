OL Mercato : Le transfert de Mikautadze est officiel

Dans la foulée du transfert de Martin Satriano à l’OL, le club rhodanien a confirmé le transfert de Georges Mikautadze à Villarreal.

Mercato : Mikautadze signe à Villarreal pour 36 M€

L’OL a recruté Martin Satriano, un attaquant de pointe, ce dernier jour de mercato. Il arrive à Lyon en provenance du RC Lens, sous la forme d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat. L’international Uruguayen vient remplacer Georges Mikautadze, dont le transfert a été annoncé officiellement après l’officialisation de Martin Satriano.

Lisez aussi : Mercato OL : C’est officiel pour le successeur de Mikautadze

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Georges Mikautadze au club espagnol de Villarreal pour un montant de 36 M€, dont 5 M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future », a communiqué le club rhodanien.

À voir

Mercato : L’OM régale, Benjamin Pavard s’engage de justesse

Lisez aussi : Mercato OL : L’offre de Lyon refusée pour un avant-centre

L’attaquant né à Lyon et formé à l’OL a quitté le club en larme. Il part après seulement une saison sous le maillots des Gones. Georges Mikautadze reste sur 18 buts et 11 passes décisives en 49 matchs disputés avec l’équipe lyonnaise, toutes compétition confondues.