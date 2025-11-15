Quetigny-ASSE : Coupe de France, une incroyable compo

Six jeunes joueurs au moins devraient être titulaires dans la compo de l’ASSE face contre l’AS Quetigny, ce samedi (20h30) en Coupe de France à Dijon.

CDF – La compo probable de l’ASSE pour affronter Quetigny

L’ASSE n’a pas tout son effectif à disposition pour affronter l’AS Quetigny, lors du 7e tour de la Coupe de France, ce samedi 15 novembre. Plusieurs joueurs sont en sélection à l’occasion de la trêve internationale. L’entraîneur des Verts a annoncé neuf internationaux absents. Il dénombre aussi des blessés, dont Maxime Bernauer, Joao Ferreira, Chico Lamba et Joshua Duffus.

Quant à Florian Tardieu, il a été laissé au repos pour avoir disputé les 14 matchs de Ligue 2, dont 13 en intégralité. Comme annoncé, l’entraineur Eirik Horneland va aligner une équipe mix inédite composée de jeunes joueurs, à qui il a promis de donner du temps de jeu en coupe.

Le gardien de but Brice Maubleu, doublure de Gautier Larsonneur, disputera son premier match de la saison. Idem pour le jeune Djylian NGuessan (17 ans). Il s’était blessé pendant la préparation estivale, puis présent avec l’Équipe de France au Mondial U20 au Chili en octobre dernier.

La compo probable de l’ASSE contre Quetigny :

Gardiens de but : B. Maubleu

Défenseurs : M. Makhloufi, M. Nadé, K. Pedro, D. Appiah

Milieux de terrain : I. Miladinovic, A. Moueffek, J. Mouton

Attaquants : D. N’Guessan, Boakye, P. Eymard

Remplaçants : G. Larsonneur, Y. Maçon, S. Achour, E. Hornech, I. Cheikh, N. Moulin, M. Toty