Mercato : L’OM va faire une offre pour un ancien du Barça

À l’affût des bonnes affaires sur le mercato, l’OM s’active déjà en coulisses. Dans le viseur olympien, un défenseur au pedigree européen, formé au FC Barcelone, dont la situation contractuelle attire les convoitises.

Mercato OM : Transfert à 0 €, la stratégie marseillaise assumée

À Marseille, le mercato se joue aussi avec la calculette. Fidèle à une politique désormais bien huilée, l’OM cible des joueurs en fin de contrat afin d’anticiper l’avenir sans hypothéquer ses finances. Une méthode déjà éprouvée ces dernières saisons, avec un certain succès sportif et économique.

Oscar Mingueza s’inscrit parfaitement dans ce schéma. Arrivé au Celta Vigo en 2022 après avoir grandi à La Masia, le défenseur espagnol entre dans sa dernière année de contrat. Libre en juin prochain, il représente une opportunité rare sur le marché, surtout pour un club en quête de stabilité défensive.

Mingueza, un profil qui coche toutes les cases

Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, Mingueza séduit par son intelligence de jeu et son sens de l’anticipation. À 26 ans, l’international espagnol (4 sélections) a déjà connu la pression du très haut niveau, du Camp Nou aux pelouses de Liga.

L’été dernier, sa clause libératoire estimée à 20 millions d’euros avait refroidi les ardeurs marseillaises. Aujourd’hui, le contexte a changé. Sans prolongation en vue, le Celta perd la main, et l’Olympique de Marseille avance ses pions avec plus de sérénité.

Une offre en préparation, la concurrence à surveiller

Selon les informations d’Ekrem Konur, Marseille préparerait une offre de contrat de quatre ans, jusqu’en juin 2030. Un signal fort envoyé à un joueur courtisé, preuve que le club phocéen ne veut pas laisser filer ce dossier stratégique. Mais la partie est loin d’être gagnée.

Des clubs de Premier League et de Liga suivent également le dossier de près. Au club phocéen désormais de convaincre Mingueza que le Vélodrome peut être le théâtre idéal pour franchir un nouveau cap.

