ASSE : Saint-Étienne au bord de la crise !

L’ASSE s’enfonce dans une crise qui commence à inquiéter ses supporters. Le déplacement au Mans ce samedi soir a mis en lumière un club en perte de repères en Ligue 2.

ASSE : Un premier faux pas en 2026 qui fait mal

Saint-Étienne n’a pas trouvé la clé face au Mans et concède le nul 0-0 dans ce premier multiplex de l’année civile. Cette nouvelle contre-performance est un coup de massue pour un club qui rêvait de rester au contact du podium. Le manque d’efficacité offensive a coûté cher aux Verts, incapables de concrétiser leurs occasions.

Cette déconvenue confirme les fragilités de l’équipe d’Eirik Horneland. Avec seulement un point de retard sur le top 3, chaque match devient une urgence. Les supporters stéphanois, déjà inquiets, voient la montée se compliquer dangereusement.

Le temps presse pour Horneland

Même les outsiders, comme Pau et Bastia, montrent qu’ils ont faim. Les points se gagnent désormais à chaque rencontre, et le moindre relâchement peut coûter cher. L’ASSE doit réagir vite, sinon le podium pourrait devenir un rêve lointain. Horneland sait que la trêve hivernale ne sera pas un luxe pour remettre les idées en place.

La pression médiatique et celle des supporters montent, et chaque match devient un test de caractère. Pour Saint-Étienne, il s’agit d’un moment charnière. Rebondir dès la prochaine rencontre est impératif pour ne pas sombrer davantage. Le public espère des réponses rapides, car l’ombre de la crise plane sur Geoffroy-Guichard.

