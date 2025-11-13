ASSE : C’est confirmé pour Maubeu en coupe de France

Avant AS Quetigny – ASSE au 7e tour de la coupe de France, Eirik Horneland a fait des annonces concernant Brice Maubleu et Florian Tardieu, en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Brice Maubeu titulaire en coupe de France

Lors de son passage en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE a confirmé la titularisation de Brice Maubleu en Coupe de France, samedi, contre l’AS Quetigny, samedi (20h30) à Dijon. Ce sera la première apparition, cette saison, du gardien de but doublure de Gautier Larsonneur depuis sa signature chez les Verts.

« Brice Maubleu est un grand professionnel, qui travaille dur, toujours avec le sourire. C’est une chance de le côtoyer au quotidien. C’est lui qui jouera ce samedi, il mérite d’obtenir ce temps de jeu », a apprécié Eirik Horneland.

Maubleu : « Ça fait plaisir de retrouver la compétition »

Présent aussi en conférence de presse, le portier N°2 de l’AS Saint-Etienne se réjouit de pouvoir disputer son deuxième match en Vert, depuis sa première apparition le 22 décembre 2024 en CdF. « Ça fait plaisir de retrouver la compétition ! La Coupe de France offre souvent la possibilité de trouver du temps à un deuxième gardien. Je me prépare depuis un moment, je ne pense pas avoir raté un entraînement depuis que je suis ici. Donc ça fait du bien ! » a-t-il déclaré.

Tardieu ménagé et probablement sur le banc contre Quetigny

Le coach de l’ASSE a également annoncé la probable présence de Florian Tardieu sur le banc de touche. Il n’est pas blessé, mais il pourrait être préservé après l’enchaînement des matchs. « Florian a été un peu ménagé cette semaine. On a beaucoup compté sur lui depuis le début de saison, on va voir le concernant », a indiqué le coach de Saint-Etienne.

À voir

Mercato PSG : La voie presque libre pour Rodrygo cet hiver ?

Lisez aussi : ASSE : CdF, une terrible décision prise contre Saint-Etienne

Pour rappel, le milieu de terrain de 33 ans est le joueur le plus utilisé, en dehors du capitaine Larsonneur. Il a été titulaire à 14 reprises en Ligue 2 et il a joué 13 matchs en intégralité.

En l’absence des internationaux et des blessés, Eirik Horneland compte sur Igor Miladinovic, de retour après sa suspension, ainsi que sur Aïmen Moueffek. « C’est un match important » pour le premier selon le technicien norvégien. Igor et Aïmen ont « besoin de temps de jeu selon », a-t-il ajouté.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Une annonce rassurante lâchée sur le mercato d’hiver

À voir

Annonce choc à l’OM : le nouveau Mourinho est enfin là !

ASSE : Horneland crée la surprise avec une nouvelle sensation

Mercato ASSE : Le gros coup que prépare Saint-Étienne