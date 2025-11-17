Le clan Kylian Mbappé réagit sèchement à la demande du PSG

Le verdict du litige qui oppose Kylian Mbappé au PSG, son ancien club, a été reporté à décembre. Mais le clan de l’attaquant du Real Madrid s’étonne de la demande des 440 M€ du club de la capitale.

Le PSG réclame 440 M€ à Kylian Mbappé : Ses avocates estiment la demande « délirante »

Le Conseil de prud’hommes s’est penché, ce lundi à Paris, sur le confit d’énormes intérêts qui oppose le PSG à Kylian Mbappé depuis le départ du joueur du club francilien, en juin 2024. Le clan du nouveau buteur du Real Madrid réclame 253 millions d’euros au Paris Saint-Germain, qui à son tour exige de son ancien joueur le montant de 440 millions d’euros.

Une demande jugée hallucinante par les avocates de Kylian Mbappé. « Auriez-vous un qualificatif sur la demande des 440 millions du PSG ? Himalayesque », a répondu Delphine Verheyden dans L’Équipe. « Stratosphérique. Délirant. Inédit », a glissé Frédérique Cassereau, comme rapporté par le quotidien sportif.

Le clan Mbappé optimiste pour le verdict du Conseil

Pour la suite de l’affaire, reportée par le Conseil de prud’hommes au 16 décembre prochain, les représentants du capitaine de l’Équipe de France sont plutôt optimistes. « On a eu le temps de s’exprimer très clairement sur l’entièreté des demandes qui ont été formulées par Kylian Mbappé. C’est l’essentiel, parce qu’on espère que grâce à tout ce qui a été exposé, le conseil se sentira suffisamment éclairé et appliquera le droit », a réagi Me Cassereau.

« Par ailleurs, sur les moyens d’exception très dilatoires qui ont été soulevés par le PSG, pour le coup, on est plutôt en confiance, parce que sinon, le tribunal n’aurait pas décidé de joindre au fond. On avait quand même un conseil qui avait envie d’entendre ce dossier. Et ça, c’est important », a-t-il expliqué ensuite.

Quant à Me Delphine Verheyden, elle était un peu prudente. « Il ne faut jamais se laisser embarquer par une impression d’audience. Surtout pas. En revanche, les conseillers ont posé les bonnes questions et semblent avoir compris tout le dossier », a-t-elle déclaré.

Rendez-vous dans un mois pour connaître la suite de cette affaire de plusieurs centaines de millions d’euros.