Coup de tonnerre : Ousmane Dembélé rejette l’offre du PSG !

Le PSG pensait sécuriser Ousmane Dembélé avec un nouveau contrat. Il se heurte aujourd’hui à un refus de son Ballon d’Or. L’international français devrait rejeter la première offre de prolongation transmise par ses dirigeants.

Le PSG face à la nouvelle dimension de Ousmane Dembélé

Il y a des saisons qui changent un statut, et celle de 2024-2025 a fait basculer Ousmane Dembélé dans une autre galaxie. Ballon d’Or, vainqueur de la Ligue des champions, leader technique et émotionnel d’un PSG enfin sacré en Europe : l’international français a tout raflé. À 28 ans, il n’est plus seulement un talent flamboyant, mais une référence mondiale.

Lire aussi : Mercato PSG : Le départ de Dembélé lié à une condition !

À voir

Mercato PSG : Marquinhos remplacé par le meilleur au monde !

Dans ce contexte, la volonté du PSG de prolonger son contrat, courant jusqu’en 2028, semblait naturelle. Le club de la capitale, engagé dans une politique de stabilité, souhaitait frapper vite et fort. Mais encore fallait-il parler le même langage que son numéro 10, désormais conscient de son poids sportif… et financier.

Une première offre loin du compte

Selon les informations révélées par RMC, Ousmane Dembélé disposerait d’une première offre de la part du club parisien. Cette première proposition avoisinerait les 30 millions d’euros annuels d’après Foot Mercato. Un chiffre impressionnant sur le papier, mais jugé insuffisant par le clan Dembélé, qui espère presque le double. Le choc est frontal. D’un côté, un PSG attaché à une grille salariale maîtrisée, riche en variables. De l’autre, un Ballon d’Or qui réclame une reconnaissance pleine et entière.

Ce désaccord rappelle un précédent récent : celui de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City après des négociations infructueuses. À Paris, on ne surpaye plus à l’aveugle. Mais peut-on appliquer la même rigueur à celui qui a offert au club sa première étoile européenne ? La question divise en interne.

Un avenir encore flou, mais un message clair

Sur le terrain, Ousmane Dembélé continue de parler football. Buteur décisif en Trophée des Champions face à l’OM, précieux malgré une gestion physique prudente, il reste le moteur offensif parisien. Ses déclarations passées laissaient transparaître une forme de fidélité : « Tant que j’ai faim, je serai au PSG. » La faim est intacte. La satisfaction, elle, l’est moins.

Rien n’est encore rompu, et le temps joue en faveur des discussions. Mais ce refus agit comme un avertissement. Dembélé ne négocie plus comme hier. Il négocie en Ballon d’Or. Et au Paris Saint-Germain, chacun sait désormais que le dossier sera long, délicat… et potentiellement explosif.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato PSG : Marquinhos remplacé par le meilleur au monde !

À voir

Mercato ASSE : La piste Nzingoula refermée par Gary O’Neil ?

Mercato PSG : Incroyable annonce pour Lucas Beraldo !

INFO Mercato : Galatasaray vise un coup étonnant au PSG !