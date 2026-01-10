Mercato OM : Longoria prend une décision radicale pour Abdelli

L’OM n’a pas l’intention de rester spectateur lors de ce mercato d’hiver. Pablo Longoria accélère et tranche dans le vif pour offrir à Marseille un renfort ciblé, immédiat et stratégique.

Mercato OM : Un hiver sous pression, un Marseille en quête de maîtrise

À Marseille, le mercato n’est jamais une parenthèse anodine. C’est une respiration vitale, parfois un électrochoc. Cet hiver encore, l’OM cherche à rééquilibrer son milieu, trop souvent étiré, parfois débordé, toujours sous tension. Dans ce contexte, le nom de Himad Abdelli s’impose avec une logique presque implacable.

Le milieu d’Angers, international algérien actuellement engagé à la CAN 2025, coche plusieurs cases : volume de jeu, intelligence tactique et capacité à se projeter. Longoria le sait. Et contrairement aux habitudes d’attente estivale, le président olympien aurait décidé d’agir maintenant, sans temporiser.

Accord Himad Abdelli-Marseille : Longoria double la concurrence

Selon plusieurs sources concordantes, un accord aurait déjà été trouvé entre Marseille et Abdelli. Une avancée significative, presque décisive, dans un dossier où la concurrence, notamment lyonnaise, était bien réelle. Longoria aurait su convaincre le joueur avec un projet clair et un temps de jeu rapidement accessible.

Ce choix traduit une volonté forte : ne plus subir le marché, mais l’anticiper. Abdelli, en fin de contrat à l’issue de la saison, représente une opportunité sportive et économique que Marseille refuse de laisser filer.

Angers dos au mur, Marseille en position de force

Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec Angers. Le SCO, conscient du risque de perdre son joueur gratuitement, ne serait pas fermé à une vente dès cet hiver, selon La Provence. Les discussions avancent, dans un climat jugé constructif. Si l’opération se conclut, Marseille tiendrait là sa première recrue hivernale.

