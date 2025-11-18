L’ASSE félicite Florian Tardieu, le joueur du mois d’octobre

C’est bien Florian Tardieu de l’ASSE qui a décroché le trophée UNFP de joueur du mois d’octobre 2025, face à Tawfik Bentayeb (Troyes) et Enzo Bardeli (Dunkerque).

ASSE : Tardieu élu joueur du mois devant Bentayeb et Bardeli

Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 4 matchs disputé en Ligue 2 en octobre, Florian Tardieu était nommé pour le trophée UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) du mois. À l’issue des votes clôturés dimanche, le milieu de terrain de l’ASSE a été élu. Il a devancé Tawfik Bentayeb, buteur de l’ES Troyes, et Enzo Bardeli ailier de l’US Dunkerque.

« Grâce à ses performances et à la mobilisation du Peuple Vert, le milieu de terrain stéphanois remporte finalement ce trophée UNFP ! Une récompense individuelle pour un joueur d’équipe… Bravo Florian ! », a commenté l’AS Saint-Etienne sur son site internet officiel.

Florian Tardieu (33 ans) succède ainsi à son coéquipier Lucas Stassin (21 ans, qui avait été désigné joueur du mois de septembre 2025, grâce à ses 4 buts et 1 passe décisive en trois matchs successifs.