OM : Roberto De Zerbi veut enfoncer le FC Nantes, le groupe !

Ce dimanche à 15h au stade Vélodrome, l’OM accueille le FC Nantes dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe retenu par Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, pour ce premier match de l’année 2026.

OM : Roberto De Zerbi avec 22 joueurs pour affronter le FC Nantes

Le FC Nantes entame sa bataille pour le maintien en Ligue 1 dès ce dimanche après-midi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Mais la mission ne s’annonce pas du tout aisée pour Ahmed Kantari, le coach des Canaris. Pour son premier match de l’année 2026, de surcroît à domicile, l’OM n’entend pas se louper.

Roberto De Zerbi a donc fait appel à toutes ses forces vives. De retour du Maroc après l’élimination du Gabon au premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Pierre-Emerick Aubameyang est présent pour affronter les Canaris. Malade ces dernières heures, Leonardo Balerdi ne figure pas dans le groupe de 22 joueurs communiqué par l’entraîneur olympien pour la réception du FC Nantes.

Le technicien italien peut en revanche compter sur les retours de Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Traoré, absents durant la quasi-totalité de la première partie de saison. Malgré les doutes entourant leur avenir avec l’OM, les jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz sont bien présents dans un groupe pour le match de ce dimanche à 15 heures.

Le groupe de l’OM

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

Défenseurs : Egan-Riley, Medina, Murillo, Palmieri, Pavard, Weah

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao, Traoré, Vaz.