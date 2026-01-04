PSG Mercato : Luis Enrique change d’avis pour un défenseur !

Parti pour vivre un mercato hivernal peu agité, le PSG ne souhaitait pas se séparer de ses joueurs durant ce mercato de janvier. Mais il semble que Luis Enrique aurait changé d’avis pour l’un de ses défenseurs centraux.

Mercato : Le PSG prépare un départ en défense centrale

Malgré ses trophées et le soutien de Luis Enrique, ses fragilités récentes poussent le Paris Saint-Germain à envisager son transfert dès cet hiver pour faire de la place dans son vestiaire en vue d’une arrivée surprise durant ce mercato hivernal. Relégué dans la hiérarchie défensive du PSG, Lucas Beraldo voit son avenir s’assombrir à mesure que les grands rendez-vous s’enchaînent sans lui.

Et selon les dernières informations du média turc Sözcu, le joueur de 22 ans serait proposé à Beşiktaş par des intermédiaires. Son profil aurait notamment retenu l’attention du club turc qui voudrait le recruter cet hiver. Arrivé à l’hiver 2024 avec l’étiquette d’un défenseur prometteur, l’ancien pensionnaire de Sao Paulo peine à s’imposer durablement au PSG.

S’il a bien été titularisé à plusieurs reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’international brésilien reste absent des grands rendez-vous. Face à l’Olympique de Marseille, contre l’AS Monaco ou encore lors des échéances européennes de Ligue des Champions, Beraldo n’a pas été retenu une seule fois par Luis Enrique.

Cette saison, il a disputé 10 matchs pour un but en 735 minutes de jeu. À l’approche de la prochaine Coupe du Monde, le compatriote de Neymar envisagerait clairement un changement d’air afin d’avoir ses chances avec Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil. Toutefois, c’est un tout autre club turc qui serait passé à l’action pour le récupérer cet hiver.

Lucas Beraldo en route pour Fenerbahçe

En attendant de connaître la position de Besiktas, c’est l’autre club d’Istanbul, Fenerbahçe, qui serait passé à l’action auprès de Luis Campos pour s’attacher les services de Lucas Beraldo. En effet, selon la presse turque, Fenerbahçe aurait formulé une approche concrète auprès du conseiller sportif du PSG.

L’idée des dirigeants stambouliotes serait d’attirer Beraldo sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, dont le montant reste à définir. Actuellement bien placé en Süper Lig et toujours engagé en Ligue Europa (12e), Fenerbahçe cherche à renforcer sa défense avec des profils jeunes, mais déjà rompus au haut niveau.

Une opportunité que le numéro 4 du PSG pourrait considérer pour retrouver du temps de jeu régulier afin de poursuivre sa progression et rester dans les radars de la sélection brésilienne. Pour le Paris Saint-Germain, l’opération pourrait offrir une solution intermédiaire intéressante, permettant d’alléger l’effectif sans fermer définitivement la porte à un retour. Mais le Besiktas n’a pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

