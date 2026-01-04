Mercato : Après Cabella, le FC Nantes boucle un coup à 6M€ !

Soucieux de se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison, le FC Nantes, qui devrait être très actif sur ce mercato hivernal, serait tout proche de finaliser une belle prise pour 6 millions d’euros. Explications.

Mercato : Le FC Nantes tient son ailier droit recherché

Après avoir mis la main sur Dever Machado et Rémy Cabella, les dirigeants du FC Nantes est focalisé sur la signature d’un ailier pour renforcer encore davantage l’effectif. Les Canaris auraient ainsi identifié une cible prioritaire en Italie : Zakaria Aboukhlal, l’attaquant du Torino. Depuis plusieurs jours, les négociations semblent néanmoins à l’arrêt pour la venue de l’ancien joueur de Toulouse.

Mais aux dernières nouvelles, la situation serait sur le point de se débloquer. En effet, selon les toutes dernières informations du journaliste Nicolo Schira, « Zakaria Aboukhlal se rapproche de Nantes, en provenance du Torino, pour un prêt avec option d’achat (6 millions d’euros). Nantes met tout en œuvre pour convaincre l’ailier et obtenir son accord définitif : un contrat jusqu’en 2030 (6 mois de prêt + 4 ans). »

Pour le FC Nantes, l’arrivée d’Aboukhlal constitue un renfort offensif intéressant sur le papier dans une course au maintien qui s’annonce acharnée. Reste à savoir si l’ancien Toulousain saura retrouver sa meilleure version après six mois compliqués en Italie. Polyvalent sur le front de l’attaque, Aboukhlal excelle particulièrement en tant qu’ailier droit, position où il peut exploiter sa capacité à repiquer dans l’axe et frapper du gauche.

Zakaria #Aboukhlal is getting closer to #Nantes from #Torino on loan with the option to buy (€6M). Nantes are pushing to convince and to have the final green light from the winger: ready a contract until 2030 (6-months loan + 4-years). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2026

Comme le soulignait l’ancien sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic lors de sa première convocation en équipe nationale : « c’est un joueur qui joue à droite, à gauche, qui peut commencer plus profondément, qui est fort et qui n’a pas peur d’aller au défi. »

Ses qualités athlétiques et sa vitesse en font un profil idéal pour le jeu de contre-attaque, un atout précieux pour une équipe comme le FC Nantes, souvent contrainte de défendre et jouer en transition face aux formations du haut de tableau.

