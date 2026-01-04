FLASH Mercato : L’ASSE boucle un premier deal en défense !

Alors que d’autres renforts sont attendus après Rémy Cabella, l’ASSE souhaite également faire de la place dans son vestiaire. Un flop serait ainsi sur le point de trouver un nouveau club pour se relancer dans cette seconde partie de saison.

Mercato : L’ASSE trouve un point de chute à Yvann Maçon

À chaque mercato, des opportunités se présentent pour les joueurs en quête de rebond. À l’AS Saint-Étienne, c’est le cas d’Yvann Maçon. Pas dans les plans d’Eirik Horneland, le latéral droit de 27 ans, en quête d’un nouveau challenge pour rebondir et déjà sur le départ l’été dernier, serait sur le point de trouver un point de chute.

Sous contrat jusqu’en 2027, le natif de Baie-Mahault serait en passe de quitter le Forez pour la Grèce. En effet, selon les dernières informations du média grec Sport FM, Yvann Maçon est attendu à l’AEL Larissa. L’actuel avant-dernier de D1 grecque serait sur le point de finaliser le prêt du défenseur stéphanois.

Les dirigeants de l’ASSE et leurs homologues de la formation basée à Larissa auraient trouvé un accord pour le départ du joueur dès cet hiver. Pour le moment, le prêt serait sans option d’achat, mais permettrait à Maçon de retrouver du temps de jeu dans un championnat moins exposé, mais compétitif. Depuis plusieurs mois, l’ancien arrière droit du Paris FC vit une situation délicate.

Miné par une blessure au genou la saison dernière, Yvann Maçon n’a jamais vraiment retrouvé sa place dans le groupe de l’AS Saint-Etienne. Malgré une tentative de transfert avortée au Servette FC l’été passé, il n’a disputé que quelques minutes de jeu cette saison. Une mise à l’écart confirmée lors du stage estival à Aix-les-Bains. Pour lui, ce départ ressemble donc à une vraie bouffée d’oxygène après plusieurs mois d’isolement sportif.

