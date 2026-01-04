Mercato PSG : Luis Campos proche d’un premier exploit à 40M€

Alors que Luis Enrique a ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux renforts au PSG, Luis Campos pourrait finaliser la signature d’un milieu de terrain grec dans les jours à venir. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos passe à l’action pour un talent grec

Le Paris Saint-Germain poursuit sa politique de recrutement de talents de demain. D’après le journaliste Ekrem Konur, le club de la capitale insiste pour un jeune milieu de terrain évoluant sous le maillot du KRC Genk. Le spécialiste mercato ajoute même que Luis Campos préparerait une première offre officielle pour le très prometteur Konstantinos Karetsas.

Lisez aussi : Mercato AS Monaco : Accord conclu pour Karetsas ?

« Le PSG prépare une première offre pour le jeune milieu de terrain de Genk, Konstantinos Karetsas, âgé de 18 ans », écrit l’Insider turc, qui ajoute que le Paris SG n’est pas seul sur ce coup, puisque « le Bayern Munich, Naples, Manchester United, Arsenal et Chelsea suivent de près le jeune talent. Les géants européens se disputent le prodige. »

À voir

Mercato : Une offre sur la table du PSG pour un Brésilien

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération en Europe, le joueur de 18 ans impressionne par sa maturité, sa vision du jeu et sa capacité à peser entre les lignes malgré son âge.

Konstantinos Karetsas, la recrue selon Luis Enrique ?

Valorisé à 40 millions d’euros, le jeune international grec possède un profil qui pourrait être totalement compatible avec la philosophie prônée par Luis Enrique. Selon le compte Espoirs du football sur X, Konstantinos Karetsas « offre un profil extrêmement intéressant », même s’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison dans le championnat belge, de par « ses courses progressives, ses dribbles réussis ou encore ses duels offensifs gagnés. »

Lisez aussi : Mercato PSG : Le verdict tombe pour l’arrivée de Karetsas !

Malgré sa précocité, le natif de Genk dispose déjà « d’une belle expérience au niveau professionnel, qu’il a découvert à l’âge de 15 ans. » Ce n’est pas tout puisqu’il « compte déjà 71 matchs avec l’équipe première de Genk (3 903 minutes) et il est déjà international A », avec un constat clair : « Il peut parfaitement s’inscrire dans le projet de jeu de Luis Enrique. » Reste maintenant à savoir si Luis Campos parviendra à conclure cette opération. Affaire à suivre.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Un génie grec proche de signer au PSG pour 40M€ ?

À voir

OM : De Zerbi vole au secours d’un soldat en pleine galère

Mercato PSG : Un prodige grec arrive !

FLASH Mercato PSG : Un magicien grec à deux pas de Paris ?