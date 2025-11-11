ASSE : Montée en puissance d’un taulier de Saint-Etienne

Un joueur de l’équipe de l’ASSE monte en puissance cette saison. Grâce à ses prestations abouties et ses statistiques, il est parmi les nommés pour le titre de joueur du mois d’octobre 2025.

ASSE : Tardieu nommé pour le trophée UNFP de joueur du mois d’octobre

Déjà influent dans l’équipe de l’ASSE la saison dernière en Ligue 1, Florian Tardieu a pris des grades cette saison en Ligue 2. Cadre du vestiaire stéphanois, il est également l’un des leaders techniques sur le terrain. Un statut justifié par ses 14 titularisations en autant de journées disputées en championnat.

Mieux, le milieu de terrain a joué 13 matchs en intégralité et il est de ce fait le joueur de champ le plus utilisé de l’équipe de Saint-Etienne cette saison. De plus, avec ses 3 buts et 2 passes décisives, il figure parmi les joueurs les plus décisifs des Verts.

À voir

OL : Annonce retentissante sur le retour d’un Lyonnais

Lisez aussi : Mercato ASSE : Horneland ouvre la porte à un gros transfert

C’est donc sans surprise et à juste titre que Florian Tardieu est nommé pour le trophée UNFP de joueur du mois d’octobre. En effet, il a délivré une passe décisive et inscrit 3 buts, dont un doublé contre le Mans FC, en octobre dernier.

Le taulier de 33 ans de l’ASSE est en compétition avec le buteur de l’ES Troyes, Tawfik Bentayeb, et le meneur de jeu de l’US Dunkerque, Enzo Bardeli. Les votes sont ouverts jusqu’au 16 novembre.

Les Trophées UNFP du Joueur du Mois de @Ligue2BKT ne font ni la trêve internationale, ni le pont ✌️



Enzo BARDELI 🐬

Tawfik BENTAYEB 🔵⚪️

Florian TARDIEU 💚



Sont les nommés pour la récompense du mois d'octobre 🏆



Votez pour votre favori sur : https://t.co/7j58y5maif 🗳️… pic.twitter.com/8yJVxspdeL — UNFP (@UNFP) November 10, 2025

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Une légende valide le projet de KSV et tacle Romeyer

À voir

Coup dur à l’OM : Forte décision pour Nayef Aguerd !

Coupe de France : ASSE, une équipe inédite face à Quetigny

Mercato ASSE : Davitashvili sur le départ ? Sa réponse cash