PSG : Enrique prend une décision radicale face aux blessures

Depuis le début de la saison, le PSG fait face à une avalanche de blessures. Face à cette situation, Luis Enrique aurait décidé de changer ses méthodes à Paris.

PSG : Luis Enrique veut s’adapter face aux blessures

Trop de blessés au Paris Saint-Germain, c’est un constat qui plombe un peu le début de saison même si cela ne s’est pas trop ressenti sur les résultats. Luis Enrique a décidé de faire évoluer sa façon de faire. D’après les informations du quotidien Le Parisien, l’entraîneur du club de la capitale aurait décidé de changer sa manière de gérer les blessés.

Le technicien espagnol aurait pris la décision d’accorder encore plus de temps de repos aux blessés avant de reprendre la compétition. Grâce à cette méthode, Luis Enrique a notamment pu constater que le milieu de terrain portugais Joao Neves est revenu à un excellent niveau, en allongeant son temps de récupération après sa blessure contractée contre l’Atalanta Bergame lors de la première journée de la Ligue des Champions.

Le cas Ousmane Dembélé a aussi fait réfléchi le staff parisien. De retour à la compétition fin octobre après quasiment deux mois d’arrêt, le Ballon d’Or ne s’est pas senti dans la meilleure des formes, la faute à un manque de confiance envers son propre corps. Pour cette raison, Luis Enrique ne souhaite pas prendre le moindre risque avec son attaquant phare.

Un retour lent et progressif est prévu, afin d’être sûr de voir Dembélé au top de sa forme pour les échéances importantes qui auront lieu à partir de février, à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ainsi, le coach parisien assure qu’il ne sera plus possible à un joueur après une sérieuse blessure, de faire son retour progressif avec des minutes en match, mais bien avec plusieurs séances d’entrainement poussées. Et tant pis si cela prive le Paris Saint-Germain d’un joueur important dans l’immédiat.