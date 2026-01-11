Mercato PSG : Ça se précise pour le premier transfert de l’hiver

Alors que le PSG n’a pas prévu de recruter au cours de ce mercato d’hiver, un départ semble imminent. Noham Kamara, jeune défenseur formé au club, pourrait s’envoler pour trouver du temps de jeu ailleurs.

Mercato PSG : Noham Kamara sur le départ, un choix stratégique

Malgré la confiance de Luis Enrique envers son effectif, certains jeunes peinent à se faire une place. Noham Kamara, défenseur central prometteur, n’a disputé que 29 minutes cette saison en Coupe de France. Une statistique qui en dit long sur sa marge de manœuvre au sein du club parisien.

Le PSG, fidèle à sa politique de formation, pourrait donc laisser partir Kamara pour lui permettre de progresser ailleurs. Selon les informations de L’Equipe, un prêt avec option d’achat semble être la solution privilégiée, offrant au joueur la possibilité de se révéler tout en laissant la porte ouverte à un retour éventuel.

L’OL et Strasbourg en embuscade

L’Olympique Lyonnais a déjà montré un vif intérêt pour Kamara. Le club rhodanien envisagerait de sécuriser le jeune défenseur sous la forme d’un prêt, avec option d’achat incluse. Une opportunité séduisante pour le joueur, qui pourrait enfin enchaîner les matchs et démontrer l’étendue de son talent.

Mais Lyon n’est pas seul sur le coup. Strasbourg suit également le dossier de près et aurait multiplié les prises de renseignements auprès du PSG. La bataille pour Kamara s’annonce donc serrée, et le défenseur central pourrait continuer sa progression en Ligue 1, loin des projecteurs parisiens mais au cœur de l’action.

Un mercato hivernal calme… mais pas pour tout le monde

Si le PSG reste discret côté arrivées, les départs pourraient animer ce mercato. La gestion des jeunes talents, entre patience et opportunités, reste un enjeu majeur pour Luis Enrique et son staff. Pour Noham Kamara, l’hiver 2026 pourrait marquer le début d’une aventure cruciale, loin de la capitale, mais prometteuse pour son avenir.

