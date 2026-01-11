Mercato OM : Départ de Robinio Vaz, la grosse annonce de la Roma

Le mercato hivernal s’annonce déjà mouvementé à l’OM. Robinio Vaz, jeune pépite de 18 ans, suscite les convoitises et un départ vers l’Italie avait été évoqué.

Mercato OM : Robinio Vaz, la perle phocéenne sous les projecteurs

Auteur de quatre buts et deux passes décisives en 14 matches de Ligue 1 cette saison, Robinio Vaz s’affirme comme l’une des révélations de l’OM. À seulement 18 ans, l’attaquant attire l’attention de nombreux clubs européens et son nom circule avec insistance à l’ouverture du mercato hivernal.

L’AS Rome, en particulier, semblait prête à investir 30 millions d’euros pour s’offrir ce jeune talent prometteur. Une somme astronomique pour un joueur encore en pleine construction, mais qui traduit l’intérêt réel de la formation italienne. Dans ce contexte, la question d’un départ se posait avec acuité pour les dirigeants marseillais, soucieux de renforcer l’équipe cet hiver.

La Roma calme le jeu : « Cet accord est très improbable »

Toutefois, la rumeur d’un transfert vers la capitale italienne a été stoppée net par Frederic Massara, directeur sportif de l’AS Rome. Selon les propos rapportés par Fabrizio Romano, « Robinio Vaz est un grand talent, mais cet accord est très improbable. Je ne pense pas que l’Olympique de Marseille souhaite vendre Robinio Vaz… et plusieurs grands clubs sont intéressés, trop nombreux. »

Cette déclaration met fin aux spéculations d’un départ immédiat et souligne la valeur grandissante du jeune attaquant. Pour l’OM, il s’agit d’un signe que leur joyau reste sous contrôle, au moins pour l’instant, tout en laissant la porte ouverte à un futur transfert.

