OL : Bonne nouvelle avant le choc face au LOSC !

À la veille d’un rendez-vous capital face au LOSC, l’OL enregistre une note d’optimisme bienvenue. La présence d’Endrick dans le groupe relance l’enthousiasme et nourrit les espoirs d’un public en quête d’étincelles.

OL : Endrick, le symbole d’un nouvel élan à Lyon

Pour la première fois depuis son arrivée, Endrick figure dans le groupe lyonnais. Un simple choix administratif, en apparence, mais lourd de sens à l’approche de ce choc face au LOSC. Paulo Fonseca, fin stratège, a glissé un indice sans rien dévoiler.

À 19 ans, le Brésilien prêté par le Real Madrid incarne la promesse. Peu utilisé cette saison, il traîne encore la frustration d’un temps de jeu famélique, mais aussi l’excitation intacte des grands débuts possibles. Inéligible face à Monaco, Endrick a rongé son frein.

Dimanche, sa vivacité pourrait offrir une option offensive différente, imprévisible, presque insolente. De quoi troubler une défense lilloise réputée solide. Rien n’est garanti, sauf une chose : à Lyon, l’espoir renaît parfois d’un nom sur une feuille de match. Et celui-ci fait déjà parler.

