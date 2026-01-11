Mercato OL : Lyon passe à l’offensive pour un coup à 13M€

L’OL s’active sur le mercato hivernal pour renforcer son effectif. Après un début de saison heurté, les dirigeants rhodaniens veulent frapper fort pour offrir à Paulo Fonseca les armes d’un renouveau attendu.

Mercato OL : Lyon accélère pour relancer sa saison

L’hiver lyonnais s’annonce animé. Déterminé à redresser la barre, l’OL a choisi de ne plus temporiser sur le mercato. Le prêt d’Endrick, en provenance du Real Madrid, a servi de signal fort : Lyon agit, et vite, pour rester dans la course.

Cette stratégie vise à donner davantage de solutions à Paulo Fonseca, encore en quête d’équilibre collectif. Le technicien portugais attend des profils capables de faire la différence immédiatement, sans période d’adaptation prolongée. À Lyon, l’urgence sportive ne laisse plus de place à l’attentisme.

Sebastian Szymanski, la cible prioritaire

Dans cette logique, le nom de Sebastian Szymanski s’impose avec insistance. À 26 ans, le milieu offensif polonais coche plusieurs cases : créativité, volume de jeu et expérience européenne. À Fenerbahçe, son temps de jeu s’est réduit, ouvrant la porte à un départ.

L’Olympique Lyonnais y voit une opportunité de marché. Szymanski apporterait cette touche technique capable de fluidifier le jeu lyonnais entre les lignes. Un profil rare, apprécié pour sa justesse plus que pour son éclat, mais souvent décisif quand l’espace se resserre.

Une bataille à 13M€ avec Rennes

Mais Lyon n’est pas seul sur le dossier. Le Stade Rennais s’est également positionné et aurait déjà entamé des discussions, selon Ouest-France. Le club breton, ambitieux et structuré, entend jouer les trouble-fête dans ce dossier stratégique.

Fenerbahçe, conscient de la cote de son joueur, a fixé la barre à 13 millions d’euros. Un montant conséquent, mais assumé par l’Olympique Lyonnais, décidé à transformer cette offensive en message fort. Dans ce mercato, Lyon ne veut plus subir : il veut convaincre.

