Mercato FC Nantes : Grosse opération du FCN pour Louis Leroux

Le FC Nantes tranche pour Louis Leroux et avance à pas feutrés mais sûrs sur le mercato des prolongations. En interne, une décision stratégique se précise, symbole d’un projet que le club entend inscrire dans la durée.

Mercato FC Nantes : Louis Leroux, la priorité silencieuse des Canaris

Le FC Nantes semble avoir trouvé son tempo en ce début d’année 2026. Entre un succès retentissant sur la pelouse du Vélodrome face à l’OM (2-0), des ajustements ciblés dans l’effectif et un vestiaire qui retrouve de la cohérence, les dirigeants nantais travaillent aussi en coulisses. Et le dossier Louis Leroux est aujourd’hui tout en haut de la pile.

Sous contrat jusqu’en 2028, le milieu formé à la Jonelière devrait prochainement prolonger de deux saisons supplémentaires, selon L’Équipe. Une décision logique tant Leroux incarne la promesse d’un FC Nantes plus ambitieux. Après les prolongations de Dehmaine Tabibou et Tylel Tati, le club verrouille ses talents, avec méthode et sans tapage.

Un message fort envoyé à la Ligue 1 par le FCN

Cette prolongation en dit long sur la stratégie des Canaris. Courtisé, notamment par l’AS Monaco, Louis Leroux n’a jamais quitté le radar des recruteurs. Mais aucune offre concrète n’est venue troubler la trajectoire d’un joueur qui a choisi la continuité plutôt que les mirages précoces du mercato.

Franck Kita l’a résumé sans détour : Leroux est le « cœur » du projet nantais. Malgré une blessure en novembre et un début de saison collectif irrégulier, le milieu français a répondu présent, avec maturité et constance. Son retour récent face à Marseille en est la preuve éclatante.

En prolongeant Louis Leroux jusqu’en 2030, le FC Nantes ne se contente pas de sécuriser un contrat. Il affirme une vision, rassure ses supporters et rappelle que, parfois, les plus beaux coups du mercato ne se font pas sur le terrain… mais autour d’une table de négociation.

