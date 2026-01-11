Mercato PSG : Un phénomène à 8M€ s’offre au Paris SG

Le PSG pourrait bientôt s’offrir un nouveau jeune talent sur le mercato. À 19 ans, Christ Inao Oulaï n’a pas seulement du talent, il a aussi des idées claires et une ambition assumée. Le jeune international ivoirien envoie un message direct à Paris, sans détour ni tremblement.

Un ascenseur émotionnel de Bastia à Trabzon pour Christ Inao Oulaï

Formé dans l’ombre avant d’éclore à Bastia, Christ Inao Oulaï a rapidement compris que le football moderne n’attend personne. À l’été 2025, Trabzonspor mise 5,5 millions d’euros sur ce milieu de terrain prometteur, et le pari s’avère déjà payant. Titulaire dès qu’il est disponible, l’Ivoirien s’impose avec une maturité déconcertante pour son âge.

Sur le terrain, les chiffres parlent pour lui : deux buts, trois passes décisives et une influence grandissante dans le jeu. Hors du terrain, sa cote grimpe aussi vite que son aplomb. Selon Transfermarkt, sa valeur atteint désormais 8 millions d’euros. Une progression linéaire, presque scolaire, mais portée par une vraie personnalité.

Mercato PSG : Christ Inao Oulaï fait un appel du pied au Pari SG

À 19 ans, certains murmurent encore leurs ambitions. Oulaï, lui, les expose au grand jour. Sans détour, il affiche son attirance pour la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. « Il y a des gens qui trouvent ça bizarre mais moi j’aime bien la Ligue 1. Moi je ne suis pas attiré par la Premier League », confie-t-il avec une franchise rafraîchissante.

Mieux encore, le joueur assume son coup de cœur parisien : « Un club qui me fait rêver aujourd’hui ? Le PSG. J’aime bien. Ce nouveau PSG joue vraiment bien », explique-t-il à Bideew Sports. Sous contrat jusqu’en 2030 à Trabzonspor, le chemin vers Paris reste long. Mais dans le mercato, les rêves d’aujourd’hui deviennent parfois les dossiers brûlants de demain. Et à Paris, on sait écouter ceux qui osent se projeter.

