Coup de théâtre : Ousmane Dembélé menace de quitter le PSG !

Après son doublé Ligue des Champions, Ballon d’Or, Ousmane Dembélé va-t-il quitter les rangs du PSG l’été prochain ? Certaines sources proches du dossier, l’attaquant de 28 ans n’exclurait pas forcément cette option.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi dit non à Ousmane Dembélé

D’après diverses sources proches du vestiaire du Paris Saint-Germain, le clan Ousmane Dembélé réclamerait une revalorisation conséquente après son doublé Ligue des Champions – Ballon d’Or et une saison de rêve. L’international français estime que le meilleur joueur du monde mérite un traitement à la hauteur de son statut, c’est-à-dire devenir le mieux payé du club parisien.

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi ne souhaite plus payer des salaires hors normes. Depuis deux ans, le PSG a instauré une nouvelle politique salariale et la direction compte bien rester dans les clous fixés par cette nouvelle réglementation interne. Désormais, plus aucun joueur n’est au-dessus du collectif et le Paris SG refuse donc de casser sa nouvelle grille salariale, quitte à froisser Ousmane Dembélé.

Une position ferme qui pourrait avoir des conséquences, selon le journaliste Walid Acherchour, qui assure que « si rien ne bouge, le divorce est inévitable. Dembélé pourrait aller chercher un dernier gros contrat ailleurs, peut-être en Arabie saoudite. » Mardi soir en zone mixte après le large succès face au Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des Champions, le numéro 10 du PSG a évoqué son avenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé a notamment déclaré : « tant que j’ai faim, je serai au PSG », mettant ainsi un terme à certaines rumeurs. En Italie, La Gazzetta dello Sport indique qu’il n’existerait pour le moment aucune négociation ou discussion entre Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et Moussa Sissoko, l’agent de Dembélé, concernant une éventuelle prolongation de contrat.