ASSE : Encore une mauvaise nouvelle après Bernauer !

Après l’opération de Maxime Bernauer, l’ASSE doit faire face à une nouvelle absence de poids. Zuriko Davitashvili sera lui aussi indisponible pour la reprise de la Ligue 2.

ASSE : Une saison compromise pour Bernauer

Le choc de l’AS Saint-Étienne face à l’AJ Auxerre (1-1) n’a pas seulement été marqué par le score : il a mis en lumière la gravité de la situation physique de Maxime Bernauer. Opéré du ménisque ce vendredi, le défenseur central stéphanois voit sa saison quasiment terminée.

« Max’ Bernauer a subi une opération à son ménisque hier. Le plus probable, c’est que sa saison soit terminée. Je pense que sa saison est finie, c’est ce qui est le plus probable. Si on compte trois ou quatre mois, sa saison sera certainement terminée », a confié Eirik Horneland au micro d’EVECT à Geoffroy-Guichard.

Une nouvelle qui alourdit le climat autour du club, déjà confronté à des difficultés défensives. L’absence de Bernauer oblige Horneland à revoir ses plans tactiques pour la fin de saison, tout en gérant l’incertitude autour de la solidité défensive de son équipe.

Davitashvili forfait contre Clermont

Si Bernauer est une perte longue durée, Zuriko Davitashvili manquera lui seulement la reprise face à Clermont. Le Géorgien s’est blessé sur une frappe lors du match contre Le Mans. « Zuriko Davitashvili s’est blessé sur une frappe la semaine dernière contre Le Mans. Il va être absent pour une petite période. Il ne sera pas prêt pour Clermont je pense », a précisé Horneland.

Cette absence temporaire ne devrait pas impacter durablement la saison des Verts, mais elle prive l’attaque stéphanoise d’une de ses pièces les plus créatives. Entre incertitudes et blessures, Saint-Étienne commence sa suite de Ligue 2 dans un climat déjà tendu.

