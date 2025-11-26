OM Mercato : Un milieu du Real Madrid espéré à Marseille

Intérêt de l’OM pendant le dernier mercato d’été, Dani Ceballos pourrait quitter le Real Madrid et rejoindre Marseille cet hiver. Xabi Alonso ne compte pas sur lui.

Mercato : Dani Ceballos à l’OM en janvier ?

L’OM a tenté de recruter Dani Ceballos l’été dernier. Le Real Madrid lui avait fermé la porte de sortie, freinant ainsi les intentions de Pablo Longoria. Mais à l’approche du mercato hivernal, le milieu de terrain serait toujours dans les petits papiers du président de l’Olympique de Marseille. En Espagne, la porte commence à s’ouvrir pour le joueur de 29 ans.

D’après le site El Nacional, ses prestations décevantes irritent l’entraineur, qui serait désormais favorable à son départ cet hiver. En effet, Dani Ceballos ne figure pas parmi les priorités de Xabi Alonso. Cette saison, il a été titulaire seulement 4 fois en 10 apparitions en Liga en 13 journées de championnat. En janvier 2026, la porte devrait s’ouvrir pour Dani Ceballos au Real Madrid.

Un profil idéal pour renforcer l’équipe de Marseille

Après 8 saisons à La Maison Blanche, il ne serait pas contre une nouvelle aventure à l’étranger, après Arsenal en 2019-2021. L’OM pourrait saisir cette opportunité pour s’attacher les services de l’expérimenté milieux de terrain. En effet, Roberto De Zerbi a besoin de densifier son entrejeu. Et le joueur madrilène possède le profil recherché.

De plus, il n’a plus qu’un an et demi de contrat chez les Merengues, soit jusqu’en juin 2027. Selon le site internet spécialisé, Tansfermarkt, l’international Espagnol (13 sélections) est évalué à 8 millions d’euros. Un montant qui ne sera pas un obstacle pour l’OM.