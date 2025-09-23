OM : Balerdi en danger, un deal secret avec le Real fuite !

Le plan de succession de Leonardo Balerdi est-il en marche du côté de l’OM ? Les dirigeants marseillais seraient déjà sur les traces d’un défenseur du Real Madrid pour le remplacer. Raul Asencio est visé pour l’été 2026.

Mercato OM : Raul Asencio pour remplacer Leonardo Balerdi à l’été 2026

Leonardo Balerdi vit peut-être sa dernière saison sous les couleurs de l’OM. Les nouvelles recrues comme Nayef Aguerd et Benjamin Pavard ont bousculé son statut de titulaire. Même si pour l’instant, le défenseur argentin conserve la confiance de son entraîneur. Néanmoins, une vente du joueur de 26 ans n’est pas à exclure.

Cet été déjà, l’OM avait fixé son prix à plus 40 millions d’euros. Cette somme avait dissuadé ses nombreux prétendants. La donne risque d’évoluer lors du prochain mercato estival. La direction phocéenne pourrait ouvrir la porte pour Leonardo Balerdi. Mais son éventuel départ laisserait un vide qu’il faudra vite combler en défense centrale.

C’est dans ce contexte que le nom de Raul Asencio du Real Madrid émerge dans les coulisses de l’OM. Le joueur de 22 ans est en manque de temps de jeu chez les Merengues. Il rechercherait une nouvelle porte de sortie. Des offres d’équipes turques sont arrivées, mais l’Espagnol n’est pas très chaud à l’idée de rebondir en Turquie. L’OM a donc une sérieuse chance de l’attirer dans ses filets.

Des bonnes relations avec le Real Madrid

La presse espagnole tout comme le journaliste turc Ekrem Konur s’accordent à dire que les recruteurs phocéens suivent de très près Raul Asencio. Notamment dans l’intention de le recruter l’été prochain. Les dirigeants de l’OM entretiennent de bonnes relations avec le Real Madrid depuis le dossier Dani Ceballos. Cette mission ne sera cependant pas simple.

Raul Asencio est lié au Real Madrid jusqu’en juin 31. Sa valeur marchande est de 40 millions d’euros, selon le site Transfermarkt. Autant dire tout de suite que l’Olympique de Marseille et les autres prétendants devront mettre la main à la poche pour tenter de boucler sa signature. Le recours à un prêt sera certainement envisagé.