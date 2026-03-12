FC Nantes : Halilhodzic impose déjà sa loi à Nantes

Le nouveau coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic rugit et le vestiaire tremble. Le maintien du FCN dans l’élite doit être assuré. Pas de place pour la paresse.

FC Nantes : Halilhodzic débarque et met fin au chaos !

Face à la menace d’une relégation, la direction du FC Nantes a tranché. Ahmed Kantari est écarté au profit d’une figure historique du club : Vahid Halilhodzic. Le technicien bosnien revient pour une mission commando pendant ce sprint final.

Ancien attaquant du club de l’Erdre, il a les armes pour réussir une opération maintien. Il ne vient pas seul, puisqu’il sera épaulé par Patrick Collot, adjoint qui connaît parfaitement les rouages du club pour y avoir officié entre 2018 et 2021.

Ce n’est pas la première fois que le technicien bosnien est appelé au secours des Canaris. En 2018, il avait repris une équipe à la 19e place pour la hisser au 12e rang final, malgré le traumatisme lié à la disparition d’Emiliano Sala. Sept ans après ce premier sauvetage, il retrouve un club en péril. Mais il croît au maintien. C’est l’homme des missions impossibles.

Vahid Halilhodzic n’a pas tardé à poser ses conditions. Dans un entretien accordé au Figaro, il a envoyé un message à son vestiaire. Tout le monde devra s’impliquer pleinement pour éviter la relégation. « Il faut que tout le monde se bouge pour changer les choses. Si quelqu’un ne veut pas, il sera remercié tout de suite. Les chances sont minimes, mais il faut tout donner pour ne pas avoir de regret.», a-t-il dit.

Le prochain choc sera face au RC Strasbourg.

