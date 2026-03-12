Mercato OM : Benatia négocie un super deal à 35 M€

L’OM pourrait perdre un phénomène algérien lors du prochain mercato estival. La Premier League est déjà sur le dossier.

Mercato : L’OM bousculé par la Premier League pour Anis Hadj Moussa ?

La direction de l’OM pose déjà ses pions pour le prochain mercato estival. En raison des difficultés que rencontre l’équipe de Habib Beye cette saison, des changements sont attendus l’été prochain. L’objectif des dirigeants marseillais est d’apporter de tonus au club phocéen. Ils auraient trouvé une gâchette offensive aux Pays-Bas.

Le nom d’Anis Hadj Moussa circule dans les couloirs de la Commanderie depuis quelques mois. L’ailier de Feyenoord est en pleine forme. Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia envisage de passer à l’offensive cet été. Mais les nouvelles concernant ce dossier ne sont pas bonnes. Cette piste offensive s’éloigne de Marseille.

C’est finalement en Angleterre que les choses s’accélèrent. Sunderland aurait entamé des pourparlers pour s’attacher les services du joueur de 22 ans. Des discussions auraient déjà eu lieu entre les dirigeants des Black Cats et leurs homologues néerlandais.

Si Hadj Moussa suscite une telle convoitise, c’est que sa saison sous les couleurs de Rotterdam ne laisse personne indifférent. Malgré un exercice globalement frustrant pour Feyenoord (actuel deuxième d’Eredivisie), l’ailier droit affiche un bilan personnel solide. 8 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées

Son profil fait de lui une cible prioritaire pour l’OM, mais aussi pour des mastodontes comme Chelsea, Liverpool ou encore Bournemouth. Le dossier s’annonce toutefois complexe financièrement. Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en juin 2030, l’Algérien dispose d’une valeur marchande élevée. Le club de Rotterdam ne compte pas brader son joyau et réclamerait une somme comprise entre 30 et 35 millions d’euros.

