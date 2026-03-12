OL : Le gros avertissement de Fonseca avant le Celta Vigo

L’entraineur de l’OL a passé des consignes fermes à son équipe avant le match contre le Celta Vigo, en 8e de finale de Ligue Europa.

L’OL est en Galice pour y affronter le Celta Vigo, ce jeudi (21h). À la veille du match, Paulo Fonseca a prévenu son équipe sur les forces de son adversaire galicien.

« C’est une équipe qui veut toujours avoir l’initiative. Si nous pensons lâcher le ballon, lâcher la possibilité d’attaquer, ce sera difficile pour nous parce qu’ils sont très forts. Pour moi, le principal est de bien défendre, mais nous ne voulons pas seulement défendre. Nous voulons avoir le ballon, parce que si on laisse l’initiative offensive au Celta, ce sera difficile, nous sommes morts », a-t-il averti en conférence de presse d’avant-match.

Lyon est à Vigo avec « l’ambition de gagner »

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est ensuite livré sur les intentions de son équipe lors de ce match aller. « Ce sera un match très équilibré, très difficile pour nous, mais aussi pour eux. Je m’attends aussi à une équipe de grand niveau offensif. Mais nous sommes ici avec notre ambition de gagner le match », a-t-il déclaré.

Resté sur trois défaites consécutives et un match nul avant de renouer avec la coupe d’Europe, l’OL espère saisir l’opportunité de ce match contre le club espagnol pour rebondir.

« Tous les matchs sont l’occasion d’être positifs, d’avoir de bons résultats. […]. Je suis positif. Moi, je regarde ce qu’on a préparé. […].

Nous sommes ici (à Vigo) pour jouer un match important de Ligue Europa. Je suis très heureux de ce que l’équipe a fait jusqu’à maintenant », a-t-il rassuré.

« L’Olympique Lyonnais est favori », selon le coach du Celta

Pour rappel, Lyon a terminé premier de la phase de la Ligue, sur 36 équipes. Elle avait la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense à l’issue des 8 journées disputées.

L’équipe de Paulo Fonseca est certes victime d’un coup de fatigue en ce moment, et aussi handicapé par les absences de son buteur Pavel Sulc, d’Afonso Moreira ou encore de Ruben Kluivert, mais elle reste une équipe redoutable. « Ça ne fait aucun doute que l’Olympique Lyonnais est favori », avoue Claudio Giraldez, l’entraîneur du Celta Vigo.

