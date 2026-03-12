Mercato Stade Rennais : C’est OK pour le transfert d’un super crack  

Le Stade Rennais semble avoir remporté la bataille pour Magueye Niang. Le jeune prodige sénégalais a choisi le projet de Franck Haise.

Mercato Stade Rennais : Franck Haise double Chelsea pour la pépite sénégalaise Magueye Niang

Le Stade Rennais serait tout proche de boucler l’arrivée d’un jeune talent très convoité. Suivi de près par Chelsea et son entraîneur Liam Rosenior en vue du prochain mercato estival, Magueye Niang devrait finalement rejoindre la Bretagne. Un accord aurait été trouvé entre le joueur et le club breton, désormais dirigé par Franck Haise, qui aurait rapidement validé ce dossier.

Selon plusieurs sources, Rennes aurait réussi à devancer la concurrence sur ce dossier. Formé au Guelwaars FC, partenaire du club rennais basé à Fatick, l’ailier gaucher séduit par ses qualités. Ses prestations remarquées avec la sélection U17 du Sénégal, notamment lors des qualifications pour la CAN, ont fini de convaincre la cellule de recrutement rennaise menée par Loïc Désiré de passer à l’offensive.

Un dossier immédiatement validé par Franck Haise à son arrivée au club. Rennes devra toutefois patienter avant de voir sa nouvelle pépite fouler la pelouse du Roazhon Park. En raison de la réglementation internationale sur les transferts de joueurs mineurs, Magueye Niang ne pourra officiellement rejoindre la Bretagne qu’en 2027, une fois sa majorité atteinte.

