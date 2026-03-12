Mercato PSG : Incroyable ! Départ confirmé pour Chevalier

Un an seulement puis s’en va ? Arrivé pour être le successeur de Gianluigi Donnarumma dans les buts, Lucas Chevalier pourrait déjà faire ses valises pour quitter le club de la capitale. Explications.

Mercato PSG : Lucas Chevalier déjà poussé vers la sortie ?

Après une saison historique 2024-2025, le Paris Saint-Germain a tenté un gros pari lors du dernier mercato d’été. Sur demande de son entraîneur Luis Enrique, le PSG s’est séparé de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier, en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros. Pour ses premiers mois dans la capitale, le gardien de but français a enchaîné les mauvaises prestations, le poussant sur le banc au profit du Russe Matvey Safonov.

Et la situation de Chevalier ne s’arrange pas, tant le Russe de 27 ans se montre décisif dans les cages du PSG. En interne, la réflexion sur l’avenir de Chevalier commence donc à germer dans les esprits, au point même d’évoquer un possible transfert dès cet été.

En effet, selon les informations de Média Foot, le natif de Calais pourrait être tenté par un nouveau défi après un passage raté au Paris SG. En manque de temps de jeu à Paris, l’international français accepter de rejoindre un autre grand club européen, surtout qu’un cador de Premier League courtise déjà Lucas Chevalier.

Lucas Chevalier en route pour la Premier League ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Lucas Chevalier pourrait déjà mettre les voiles. Désormais cantonné sur le banc des remplaçants du Paris Saint-Germain, le portier de 24 ans serait suivi par une grande équipe anglaise. À en croire Média Foot, Tottenham, totalement à la dérive en Premier League avec une 16e place au classement, serait très intéressé par le profil de Lucas Chevalier pour la prochaine saison.

Les Spurs verraient en lui le parfait héritier de Hugo Lloris, qui a quitté les rangs du club londonien en janvier 2024 après douze années de bons et loyaux services. Le club anglais serait même déjà venu aux renseignements auprès des dirigeants parisiens lors des dernières semaines pour voir si un éventuel transfert pourrait être envisageable cet été. Reste maintenant à voir si Luis Campos et Luis Enrique souhaiteront effectivement se séparer de Lucas Chevalier dans les mois à venir.

