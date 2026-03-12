ASSE : Que devient « Socios Verts » ? La réponse de Chatonnier

Jérémy Chatonnier, membre fondateur du mouvement ‘’Socios Verts’’ a fait le point sur le projet des supporters de l’ASSE. Il évoque la levée de fonds, les statuts et la réorganisation…

ASSE : « Socios Verts » détient une part dans le capital du club

Où en est le projet des supporters de l’ASSE dénommé « Socios Verts » et lancé en 2025. Interrogé en exclusivité par Peuple-Vert, Jérémy Chatonnier donne des informations fraiches sur les évolutions du projet, qui consistait à l’entrée de l’Association au sein du capitale de la Société anonyme sportive professionnelle AS Saint-Etienne.

Au sujet de la levée de fonds pour racheter des parts du club stéphanois, il assure que c’est acquis depuis longtemps. « Nous avions trois semaines pour atteindre un objectif de 150 000 € de levée de fonds, frais compris. Finalement, nous y sommes parvenus en deux semaines. […]. Et nous avons conservé une belle somme pour des projets symboliques », a-t-il confié.

« Ce mois (septembre 2025, ndlr) restera à jamais dans notre mémoire : l’émotion lors de la réception de l’accord du conseil d’administration du club, la conférence de presse à la brasserie Geoffroy-Guichard, la course aux derniers documents administratifs, le transfert des fonds et enfin la signature des documents », s’est réjoui le responsable, ensuite.

L’Association passe de 20 adhérents à plus de 5 500 en un mois

Après l’aboutissement de l’initiative « Socios Verts » lancée en 2021, l’Association a engagé sa réorganisation complète, avec de nouveaux statuts et un nouveau bureau, grandement ouvert aux nouveaux membres.

« Les membres-fondateurs ont souhaité que la gouvernance reflète au mieux la réalité de l’association, qui est passée de 20 adhérents à plus de 5 500 en un mois. La période post-levée de fonds a été particulièrement productive : modification des statuts, organisation de deux assemblées (AGE et AGO), appel à candidatures pour le conseil d’administration, préparation des fêtes de Noël, sans oublier la fabrication et l’expédition de nos écharpes et cartes de membres made in France », a fait savoir Jérémy Chatonnier.

Socios Verts, une gestion rigoureuse

Ce dernier a ensuite répondu à deux questions essentielles du média spécialisé : ‘’Où en est le projet aujourd’hui ? À quoi sert concrètement l’argent des Socios aujourd’hui ? »

« Ce n’est plus un projet : nous sommes désormais dans le concret. Aujourd’hui, Socios Verts vit une actualité forte, avec des liens toujours plus solides qui se tissent de jour en jour avec nos membres et avec le club. […]. Les cotisations servent à financer ces actions, ainsi que le matériel nécessaire à l’association (stand, tables, etc.). La gestion reste très rigoureuse chez Socios Verts ! », a-t-il répondu.

Chatonnier annonce sa présence au prochain Conseil d’administration

N’ayant pas participé au dernier Conseil d’administration de l’AS Saint-Etienne, le représentant des Socios Verts assure qu’il aura un délégué lors de la prochaine réunion. Il explique justement le rôle de l’Association au sein du Conseil.

« Nous sommes présents lors de l’Assemblée Générale de la SASP ASSE Loire. Notre rôle est clair : élire les membres du conseil d’administration, mais surtout représenter les Socios. […]. Cette année, nous serons en mesure de porter la voix de nos Socios, que j’aurai l’honneur de représenter lors de la séance. C’est peut-être symbolique, mais c’est déjà une avancée majeure : le club a accepté l’entrée des « Socios Verts » au capital, et avec elle l’expression directe de nos membres », a expliqué Jérémy Chatonnier.

Pour finir, le dirigeant s’est félicité du « sentiment d’appartenance renforcé, grâce à leur actionnariat : 1 adhésion = 1 voix ».

