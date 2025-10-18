OL : Grosse inquiétude avant l’OGC Nice !

Le technicien de l’OL, Paulo Fonseca va opérer certains changements dans son onze de départ face à l’OGC Nice en Ligue 1.

OL : Paulo Fonseca prépare une surprise face à l’OGC Nice !

L’OL défie l’OGC Nice ce samedi pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. L’objectif des Gones est de remporter la victoire après la défaite face au Toulouse FC (1-2). Mais il y une inquiétude concernant le groupe lyonnais. Tanner Tessmann pourrait être ménagé. Une absence qui forcerait Paulo Fonseca à revoir son milieu de terrain. Revenus tard de sélection, Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tessmann ont retrouvé le groupe seulement vendredi. Les deux derniers rentraient des États-Unis, après avoir joué dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon L’Equipe, Fonseca envisage de préserver Tessmann. Dans ce cas, Corentin Tolisso redescendrait d’un cran, pour évoluer avec Tyler Morton. Plus haut, en soutien de Martin Satriano, le poste de numéro 10 se jouerait entre Pavel Šulc et Khalis Merah. Bonne nouvelle, Abner figure dans le groupe. Le latéral brésilien revient d’une blessure contractée mi-septembre. Il ne devrait pas débuter, mais pourrait suppléer Tagliafico si nécessaire.

Le groupe de l’OL

Diarra, Greif, Da Silva – Tagliafico, Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Sulc, Morton, De Carvalho, Merah – Karabec, Fofana, Moreira, Ghezzal, Satriano, Gomes Rodriguez.

La composition probable de l’OL

Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner – Morton, Tolisso – Karabec, Merah, Fofana – Satriano.