Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée d’un Canadien  

L’OM et l’OL s’attaquent à un ancien crack du LOSC en vue du prochain mercato estival. Le duel est lancé pour rapatrier Jonathan David !

Mercato : Jonathan David attise les convoitises de l’OM et de l’OL

Et si l’un des plus redoutables finisseurs de la Ligue 1 faisait son grand retour ? Après un sale temps du côté de la Juventus Turin, Jonathan David attire à nouveau tous les regards en France. L’OM et l’Olympique Lyonnais sont déjà sur le pied de guerre pour s’attacher les services de l’international canadien lors du prochain mercato estival.

Parti de Lille l’été dernier pour conquérir la Serie A, le buteur de 26 ans vit un exercice compliqué dans le Piémont. Avec 5 buts en 27 matchs, ses statistiques sont loin de ses standards habituels. Plus inquiétant encore, ses « Expected Goals » (8,19) révèlent un manque de confiance devant le but, illustré par 13 grosses occasions manquées cette saison.

Pourtant, cette méforme italienne ne refroidit pas les ardeurs françaises. Pour l’OM d’Habib Beye comme pour l’OL de Paulo Fonseca, David reste une valeur sûre du championnat de France. La Juventus ne serait pas opposée à un prêt, ouvrant la porte à une rude bataille. Lyon mise sur les retrouvailles avec Fonseca, tandis que Marseille compte sur le prestige de son nouveau projet pour séduire le Canadien.

