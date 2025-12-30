OL Mercato : Lyon s’intéresse à un ailier argentin en Italie

L’OL tente de se renforcer en faisant de jolis coups à moindre coût au mercato. Il serait intéressé par un jeune joueur en difficulté à Bologne FC.

Mercato : L’OL suit Benjamin Dominguez de Bologne FC

Les recruteurs de l’OL prospectent un peu partout pour dénicher des joueurs sur qui le club peut se positionner rapidement, avec ses moyens limités. À la suite d’Endrick, dont le prêt payant est de 1 million d’euros maximum, l’Olympique lyonnais est se serait pencher sur le profil de Benjamin Dominguez. Selon Ekrem Konur, il est suivi par la direction de Lyon pendant ce mercato d’hiver. Il est visé pour pallier les absences de Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Le polyvalent ailier de 2 2ans n’a pas suffisamment de temps de jeu avec Bologne. Cette saison, il a fait 7 apparitions en Serie A et a été titulaire à seulement 3 reprises. Il n’entre évidemment pas dans les plans de Vincenzo Italiano. L’OL pourrait donc en profiter pour négocier le prêt du jeune argentin, jusqu’à la fin de la saison, comme il l’a réussi avec le Real Madrid et Endrick.

Mais une forte concurrence est déjà en place pour Benjamin Dominguez. Il suscite des intérêts. Outre l’OL, River Plate, dans son pays natal, souhaite le rapatrier. Dans le championnat italien, son profil séduit l’AS Rome.

Arrivée en Italie en août 2024, en provenance du club Gimnasia, contre une indemnité de transfert de 4 millions d’euros, la pépite argentine s’est liée à Bologne jusqu’en juin 2029. Selon Transfermarkt, Benjamin Dominguez est évalué à 12 millions d’euros.