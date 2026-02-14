Mercato ASSE : Un gros départ se précise à Saint-Étienne

Ça sent mauvais pour Chico Lamba à l’ASSE. Handicapée par des blessures à répétition, le Portugais voit sa place de titulaire sérieusement menacée.

L’ASSE vise plus que jamais la remontée, mais son investissement majeur de l’été, Chico Lamba, peine à convaincre. Recruté pour près de 6 millions d’euros en provenance du FC Arouca, le défenseur central enchaîne les pépins physiques et n’a disputé qu’une poignée de rencontres depuis son arrivée.

Face à cette fragilité, les dirigeants stéphanois ont renforcé l’arrière-garde cet hiver avec Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal. Ce dernier, déjà en phase avec Mickaël Nadé, s’est dit prêt à dépanner aussi sur le côté droit selon les besoins de Philippe Montanier. La concurrence est donc totale à l’AS Saint-Étienne. Pas de place pour les indésirables.

Avant le déplacement à EA Guingamp, les Verts entrent dans un sprint décisif. Ça sent donc mauvais pour Lamba. Pour convaincre Montanier, il devra enchaîner les performances solides et rester apte. Le moindre faux pas pourrait définitivement sceller son sort. Il pourrait plier ses bagages et quitter le Forez lors du prochain mercato estival.

