Mercato OL : Officiel, Endrick renforce l’Olympique Lyonnais

L’OL a officialisé le prêt d’Endrick, en provenance du Real Madrid, en attendant l’ouverture officielle du mercato hivernal dans une semaine.

Mercato OL : Endrick arrive à l’OL jusqu’à la fin de la saison

L’OL n’a pas attendu le 1er janvier 2026, date de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, pour annoncer l’arrivée d’Endrick. Elle l’a fait ce mardi 23 décembre, dans un communiqué.

« L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour l’arrivée, sous la forme d’un prêt payant de 1 M€ maximum, de l’attaquant international brésilien Endrick jusqu’à la fin de la saison », a appris le club rhodanien.

L’avant-centre de 19 ans est prêté sans option d’achat, pour une durée de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison. Il arrive pour renforcer l’attaque de l’équipe de Paulo Fonseca, engagée en Ligue 1 en Ligue Europa et en Coupe de France.

Le Brésilien a obtenu de l’entraîneur de l’OL des garanties sur son temps de jeu. Il sera positionné en pointe, une place qui n’avait pas été comblée depuis les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze.

« L’Olympique Lyonnais se réjouit d’accueillir Endrick, qui sera présent dès le 29 décembre à la reprise du groupe professionnel, et remercie le Real Madrid pour la qualité des échanges et de sa collaboration ayant permis son arrivée », a souligné le club rhodanien.