PSG : Une bonne nouvelle tombe avant l’AS Monaco

Il y a une grosse inquiétude à l’AS Monaco avant le choc face au PSG en Ligue des Champions. Un cadre de l’ASM pourrait manquer cette affiche.

AS Monaco vs PSG : Akliouche incertain avant le choc européen

À quelques jours du barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA entre l’AS Monaco et le PSG, mardi au Stade Louis II, l’inquiétude grandit autour de Maghnes Akliouche.

Relancés en championnat après leur succès face au FC Nantes, les Monégasques abordent ce rendez-vous européen avec davantage de confiance, d’autant que le Paris Saint-Germain a trébuché sur la pelouse du Stade Rennais FC. Mais cette dynamique positive pourrait être freinée par l’absence de leur jeune atout offensif.

Sorti prématurément vendredi pour une alerte musculaire, Akliouche suscite une réelle préoccupation en interne. Selon le journaliste Luke Entwistle, le club tremble, tandis que l’entraîneur Sébastien Pocognoli a souligné après la rencontre qu’il n’était pas dans son caractère de demander à sortir.

Des examens complémentaires doivent préciser la nature du problème, mais sa présence face au PSG paraît compromise, ou au mieux limitée physiquement. En revanche, les nouvelles sont plus rassurantes pour Lamine Camara. Remplacé par précaution contre Nantes, le milieu sénégalais devrait être opérationnel pour ce choc. C’est une bonne nouvelle pour les Parisiens. Mais attention ! Monaco croit en ses chances face à un PSG irrégulier.

