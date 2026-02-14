ASSE : Deux buts, des arrêts clés, soirée parfaite à Guingamp

Cliniques devant, solides derrière, l’ASSE ont frappé un grand coup en Bretagne. À Guingamp, les Verts ont mêlé efficacité et sang-froid pour s’offrir un succès 2-1 dans la course au haut de tableau en Ligue 2.

Guingamp-ASSE : Une entame idéale pour Saint-Etienne, Davitashvili en état de grâce

Sur la pelouse de l’En Avant Guingamp, l’AS Saint-Étienne n’a pas tardé à afficher ses intentions. Sérieux, concentrés, les Verts ont pris le match à leur compte dès les premières minutes, étouffant des Bretons pris de vitesse. Cette domination précoce a été logiquement récompensée par un penalty provoqué par Lucas Stassin.

Zuriko Davitashvili, lui, n’a pas tremblé. Le Géorgien, déjà décisif le week-end précédent, a confirmé sa montée en puissance en ouvrant le score à la 10′ en transformant le penalty. Opportuniste de la tête quelques minutes plus tard, Zuriko Davitashvili a assommé Guingamp, offrant à Saint-Étienne un avantage confortable (14′). À la pause, le club du Forez avait déjà fait le plus dur, affichant un réalisme rare à l’extérieur.

Larsonneur en rempart, Saint-Etienne en patron

Forcément, la seconde période fut plus âpre. Poussés par leur public, les Costarmoricains ont jeté leurs forces dans la bataille et réduit l’écart sur corner. Un but qui aurait pu faire douter des Verts il y a quelques semaines, mais pas ceux-là. Cette équipe version Montanier semble avoir gagné en maturité. Dans les moments chauds, le capitaine a répondu présent.

Gautier Larsonneur a multiplié les parades décisives, rappelant que les succès se construisent aussi dans la souffrance. Derrière lui, le bloc stéphanois a tenu bon, discipliné et solidaire, malgré la réduction du score guingampaise grâce à Gomis (60′). Les Verts s’imposent finalement 2-1 et retrouvent le podium, à égalité avec le Stade de Reims (2e) et à un point du leader Troyes.

